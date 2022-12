Imagens do Centro e do bairro Santa Fé - Divulgação

Imagens do Centro e do bairro Santa Fé Divulgação

Publicado 02/12/2022 12:13

São José do Vale do Rio Preto - Recentemente a Prefeitura de São José iniciou as trocas de lâmpadas a vapor para lâmpadas de LED na cidade. Com este importante trabalho sendo realizado no município serão substituídos mais de quatro mil pontos de iluminação, gerando uma economia de mais de 60% para os cofres públicos.