Silva Jardim, no interior do Rio, na noite do último sábado (15). O jovem é o principal SILVA JARDIM – Um adolescente de 16 anos se entregou na delegacia de, no interior do Rio, na noite do último sábado (15). O jovem é o principal suspeito de matar o próprio irmão com golpes de enxadão , dentro de casa, no bairro Fazenda Brasil. Segundo a polícia, o jovem esteve na delegacia acompanhado pelo pai, onde confessou o crime e logo após foi liberado.

De acordo com a Polícia Civil, a apresentação do adolescente à delegacia elimina o flagrante, sendo assim, o jovem foi liberado logo após se entregar na 120ª Delegacia Policial. Em depoimento, o rapaz afirmou que a principal motivação para o crime seria uma suposta traição do seu irmão, Vinícius dos Santos Estevam, que teria se envolvido com a sua companheira. O caso, agora, será levado ao Ministério Público Estadual (MPE-RJ).