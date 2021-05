Segundo Jaime Figueiredo, essa seria a terceira vez que é impedido de entrar na unidade Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 14:35

SILVA JARDIM – De acordo com publicação do ex-prefeito de Silva Jardim, no interior do Rio, Jaime Figueiredo, profissionais da UPA da cidade teriam impedido a sua entrada na unidade para visitar um amigo, que se encontrava internado nessa sexta-feira (21). Segundo Jaime, após espera por cerca de 1h30, ele foi avisado que sua entrada no local estava proibida.

“Um amigo meu passou mal ontem [quinta], eu estava no Rio, mandei um assessor meu ir lá. Ele esteve lá, olhou, conversou com ele e tudo beleza. Chegando lá, tinham outros amigos lá que viram ele, viu, entrou e saiu. Então, eu fiquei aguardando para entrar. Quando eu fui entrar o guarda veio me avisar que eu estava proibido de entrar, por ordem de uma senhora chamada Renata”, contou o ex-prefeito.

Publicidade

Para o ex-prefeito, esses ocorridos teriam motivações políticas. “Não é a primeira vez, só fiz a postagem porque é a terceira vez com essa. Entrei em contato com a secretária de Saúde, que me informou que agora ela colocou regra para visita. Mas disse a ela que desconsiderava essa informação, porque havia mandado um amigo meu e ele entrou e saiu normalmente”, finalizou Jaime.

O Dia entrou em contato com a secretária de Saúde do município, Érica Guimarães, para saber mais informações sobre o caso, mas até o momento da última atualização desta reportagem não obteve um posicionamento.