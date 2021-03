Por O Dia

Publicado 19/03/2021 11:08 | Atualizado 19/03/2021 11:11

Com o país enfrentando o pior momento da pandemia, o prefeito Eduardo Paes disse na manhã desta sexta-feira (19) que vai anunciar medidas mais restritivas na segunda-feira (22) que devem começar a valer entre meados e o fim da semana que vem : "Os números todos apontam que temos uma situação muito mais grave. As pessoas estão indo para a UTI e o desfecho pode ser vir a óbito.”, destacou.

Após fim de semana de praias lotadas, o secretário municipal de Ordem Pública (Seop), Brenno Carnevalle, já havia dito no início da semana que as "medidas podem ser mais restritivas de acordo com o cenário que se vislumbre do ponto de vista sanitário" . Diante desse cenário, perguntamos aos seguidores se o Rio de Janeiro deveria adotar o lockdown para conter a pandemia: 75,2% disseram que sim. A enquete foi realizada nas redes sociais entre segunda (15) e terça-feira (16) e totalizou 1.494 votos.

Enquete de 15/03/21. Arte: Letícia Carvalho

Na quarta-feira (17), o ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que está deixando o cargo após menos de um ano liderando a pasta, afirmou que metade da população brasileira será imunizada até julho, e a outra metade até o final do ano . Muito criticado pela lentidão da campanha de imunização, Pazuello parece desacreditado nas redes do O Dia também: 80,6% dos participantes da enquete disseram não acreditar no cumprimento da promessa. A pergunta ficou no ar entre quarta (17) e quinta-feira (18) nas contas do Facebook, Twitter e Instagram, totalizando 2.076 votos.