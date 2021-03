entrou no mês de março sem leitos de UTI disponíveis para pacientes com Covid-19. Com isso, o município está contando com a regulação estadual para que os pacientes consigam internação em outras cidades. Diante deste cenário, a Prefeitura publicou um vídeo no qual a diretora do Hospital das Clínicas de Teresópolis Constantino Ottaviano (HCTCO), Rosane Costa, faz ume faça sua parte no enfrentamento à pandemia, usando máscaras, higienizando as mãos, usando álcool gel e, principalmente, evitando aglomerações.Segundo Rosane, a situação do município é crítica e já estava assim antes mesmo da confirmação do caso de contágio pela nova variante da Covid-19, que foi confirmado pelo Gabinete de Crise neste sábado (6/03) , estando Teresópolis sofrendo com as aglomerações que ocorreram no período do Carnaval. De acordo com a diretora do HCTCO, a falta de leitos de UTIs não é só na rede pública, ela afeta também pacientes com plano de saúde.“A cidade vive um momento muito difícil, isso que a gente está vivendo hoje é um reflexo do carnaval, apesar de não ter tido carnaval, mas teve o feriado. Então é um reflexo de 15 dias atrás. Estamos com a UTI lotada, não temos vaga e estamos contando com a regulação estadual; As pessoas de teresópolis que precisam de leito de UTI precisam ser transferidas da cidade”, diz Rosane.A profissional comenta ainda sobre a vacinação, lembrando que o município segue imunizando os idosos, mas que são poucas doses que tem chegado para a cidade. Enquanto a imunidade desejada não é alcançada, ela faz um apelo para que as pessoas“Venho pedir para que cada um assuma seu lugar, tenha responsabilidade no enfrentamento à Covid. Não são só os profissionais de Saúde, o hospital, o Poder Público que têm essa responsabilidade, cada um de nós enquanto cidadãos temos essa responsabilidade", afirma Rosane, complementando que a atitude das pessoas precisa mudar para que o município combata de forma eficiente essa pandemia: “As pessoas estão morrendo, famílias estão sendo destruídas. Parece que as pessoas precisam que isso chegue perto de suas casas, suas residências para entender”.