O prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, esteve reunido nesta segunda-feira (15/03) com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para tratar sobre ano município. Desde a semana passada, o Executivo vem buscando a abertura de mais leitos, mas só agora pode anunciar queainda nesta semana no Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (HCTCO).Desde o início do mês de março e durante metade de fevereiro, o município tem contato apenas com os leitos regulados pelo Estado , tendo os pacientes que precisam de internação na UTI sido transferidos para outros municípios. A última ampliação de leitos de UTI no município foi no dia 20 de janeiro , quando a administração municipal anunciou a contratação de mais 10 leitos de UTI, no Hospital São José. Com a contratação, o município passou a contar com 84 leitos, sendo 43 leitos clínicos e 41 de UTI.Além disso, o município anunciou ainda que estuda a possibilidade denos próximos dias, por meio dana Unidade de Pronto-Atendimento (UPA 24 horas) do Bom Retiro, no Pronto Atendimento Eithel Abdallah (Tiro de Guerra) e no Hospital Beneficência Portuguesa.Outra medida de enfrentamento resultante da reunião foi sobre ade Covid-19, do tipo antígeno, que tem resultado em 40 minutos. A previsão é de que os novos testes cheguem ao município ainda nesta semana.