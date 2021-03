Teresópolis iniciou o ano de 2021 lutando para diminuir aexclusivos para pacientes Covid-19 nas três unidades conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Em fevereiro, antes das aglomerações constatadas no feriado de Carnaval , o município manteve cerca de cinco, dos 41 leitos existentes, disponíveis. No entanto, neste mês de março a situação piorou, não havendo leitos na cidade, apenas os regulados pelo Estado, sendo necessária a transferência de pacientes para outros municípios.Por conta dessa situação, inclusive com a confirmação de um caso da nova variante do coronavírus na cidade , o prefeito Vinicius Claussen vem se manifestando sobre as tentativas do município de conseguir a abertura de novos leitos de UTI. Perguntada sobre essa afirmação, a assessoria da Prefeitura informou que ainda não há resposta definitiva, mas que o prefeito está estudando com os hospitais conveniados a possibilidade de viabilização destes novos leitos.A última ampliação de leitos de UTI no município foi no dia 20 de janeiro, quando a administração municipal anunciou a contratação de mais 10 leitos de UTI, no Hospital São José . Com a contratação, o município passou a contar com 84 leitos, sendo 43 leitos clínicos e 41 de UTI.Por conta dessa ação, em janeiro, entre os dias 22 e 31, Teresópolis manteve uma média de 10 leitos de UTI Covid-19 disponíveis, exatamente os novos contratados.Sobre a contratação, o prefeito explicou em janeiro que a maior dificuldade que vem sendo encontrada para ampliação de leitos de UTI Covid-19 não são os equipamentos necessários, mas sim a, especialmente intensivistas para acompanhamento a pacientes de UTI.No ano passado, de agosto a dezembro, o município já vinha tendo dificuldades em manter a taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid-19 abaixo do nível preocupante. Com 31 leitos disponíveis, a média de leitos livres manteve-se abaixo dos 10.Agora, para tentar conter um colapso na Saúde, o Executivo tem ampliado as medidas restritivas, com atualização frequente do decreto que estabelece as normas de funcionamento das atividades econômicas , tendo inclusive retornado com sistema de rodízio de CPF para acesso aos estabelecimentos comerciais e ainda intensificado a fiscalização, com multas sendo aplicadas, além de interdições e notificações.