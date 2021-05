Equipe ambiental do MEP lança projeto de biodiversidade de Volta Redonda Divulgação/ MEP-VR

Publicado 22/05/2021 16:05

Volta Redonda - O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) torna público neste dia 22, dedicado ao Dia Internacional da Biodiversidade, criado em 1992 pela ONU, mais uma etapa do trabalho socioambiental realizado em Volta Redonda.

O Grupo de Trabalho de Biodiversidade e Educação Ambiental lança o projeto de "Mapeamento da Biodiversidade em VR’. O professor, Dr. Fernando Pinto, ecólogo e coordenador da equipe ambiental do MEP, falou sobre o encontro realizado na sexta-feira, dia 21, via plataforma digital e adiantou alguns detalhes do projeto.

“Ontem com a participação de biólogos, acadêmicos, cidadãos, especialistas de diferentes áreas, o GT de trabalho voltado à biodiversidade e educação ambiental debateu e pontuou ações inovadoras com foco na ‘ciência cidadã’. Hoje, o dia da biodiversidade joga luzes sobre o feito, e faz realçar o tom do encontro de ontem, marcado pelo necessário ‘olhar de encantamento pelos ambientes’, fala replicada várias vezes pelos presentes na reunião. A interação ‘olhar e encantamento’ para proteger e recuperar os ambiente ganharam uma dimensão extra, para o que eu chamo de ciência cidadã”, ressaltou.

Segundo Fernando Pinto, no encontro virtual, os presentes interagiram bem e formularam novas propostas, quando da apresentação da linha do tempo dos trabalhos ambientais do MEP, em especial mostrando a caminhada da equipe multidisciplinar do Movimento em relação à Pedreira da Voldac e outros temas.

“Apresentamos da linha do tempo, a partir de 2018, quando a professora Silvia Real, ex- coordenadora, estruturou a equipe ambiental, tendo como marco a Pedreira da Voldac. Foi um aprendizado no MEP. A partir de 2021, fui designado para dar continuidade, e estamos trabalhando, Michel Bastos, mestre em biologia tem sido nosso âncora na equipe”, contou animado o ecólogo, antes de falar do resultado do encontro.

“O GT de forma consensada irá trabalhar na linha de buscar mapear e fazer um diagnóstico da biodiversidade de Volta Redonda: com coleta de dados da fauna e flora; radiografia dos fragmentos das florestas urbanas; observação os espaços das margens do Rio Paraíba do Sul (não habitadas) e intensificação da educação ambiental com atividades presenciais e via plataformas. Montaremos estratégias de coleta de dados, inclusive incentivando a participação de estudantes em fase conclusão de cursos biologia, engenharia ambiental, técnico de meio ambiente, etc”, comentou.

Fernando ficou animado com resultado do encontro, inclusive elogiou Clener e Marcus, estudantes de ciências biológicas, presentes na reunião, que informaram que já estão pesquisando algumas áreas de Volta Redonda. Fernando, lembrou: “equipe segue aberta à adesões”, disse o professor.