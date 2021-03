Cidade registra mais de 1 mil casos confirmados do novo coronavírus Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 22:45

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, confirmou, nesta segunda-feira (29), duas novas mortes pela Covid-19, no município. A informação foi publicada no site oficial da Prefeitura, através do painel epidemiológico, que mostra o avanço da doença, na cidade.

Com esta última atualização, o número de óbitos, em decorrência da Covid-19, subiu de 45 para 47, desde o início da pandemia, e o total de casos confirmados da doença já é de 1.036. Segundo o município, os leitos para pacientes com o novo coronavírus segue com 100% de ocupação.



