Com o suspeito foi apreendida uma pistola calibre 9mm Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 06/04/2021 18:15

ARRAIAL DO CABO – Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu, na manhã desta terça-feira (6), em confronto com policiais militares, no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, com o suspeito foi apreendida uma pistola calibre 9mm.

De acordo com a corporação, os agentes receberam uma denúncia de que suspeitos estariam atuando no tráfico de drogas na localidade, e quando chegaram ao local foram recebidos a tiros por criminosos. Ainda conforme a PM, durante o confronto, um suspeito foi baleado, chegou a ser socorrido, mas acabou não resistindo.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi identificado como Jair Andrade Machado Júnior, apontado como integrante de uma quadrilha liderada por um traficante que conhecido como Beto Branco, que está foragido da Justiça. O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial, em Arraial do Cabo.



As investigações revelaram que Jair já possuía antecedentes criminais, incluindo passagens por lesão corporal, desobediência e resistência, e ainda débito de pensão alimentícia.



CONFRONTOS SÃO FREQUENTES NA REGIÃO



Os confrontos envolvendo PMs e traficantes têm sido cada vez mais frequentes, no distrito de Monte Alto. Na última quarta-feira (31), dois suspeitos de tráfico de drogas de 18 e 19 anos, também morreram após um tiroteio na localidade . Na ocasião, com eles foram apreendidas armas, drogas, munições e rádios comunicadores.

O DIA. No último domingo (4), um homem de 32 anos foi preso com uma grande quantidade de maconha e cocaína, que estavam enterradas próxima a uma casa do distrito de Monte Alto . O homem foi indiciado por tráfico de drogas e permaneceu preso. A defesa dele não foi localizada pelo