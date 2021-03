Arthur na festa do líder Rodolffo Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 14:48 | Atualizado 11/03/2021 15:13

Arthur chegou a dizer que tem um grande amor fora do confinamento. A coluna descobriu a identidade da moça: ela se chama Luana Vargas e é de uma cidade próxima a de Arthur, no Espírito Santo. Eles começaram a namorar em 2013, ficaram juntos por 2 anos e, mesmo depois do término, eles ficavam sempre que ambos estavam solteiros. Os dois não se seguem no Instagram porque Luana tinha um namorado até pouco tempo antes de Arthur ser confinado. A moça tem 23 anos, é engenheira civil e dona de uma loja fitness. Durante a festa do líder Rodolffo,.

Na madrugada desta quinta-feira (11), Arthur, Fiuk e Caio cantavam um trecho da canção 'Recairei', que tocava na festa do líder Rodolffo. Caio brincou com a letra da música: "Eu superei, não. Viu?". O crossfiteiro acrescentou: "Nunca supera". O cantor, então, alfineta o capixaba: "Você não supera mesmo. Você tem problema em superar. Tem seis semanas que você não me supera".Arthur logo responde: "Tem seis anos que eu estou apaixonado. Eu estou falando do amor da minha vida".