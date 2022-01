Carlos Eduardo acusa o deputado Poubel de mandar seguranças segurá-lo para agredir. O parlamentar diz que foi agredido antes. - Rede social

Publicado 10/01/2022 22:14

DEPUTADO RESPONDE

Em Cabo Frio, só se fala no novo escândalo envolvendo nome do deputado estadual Filippe Poubel (PSL), conforme O Dia noticiou, em primeira mão, no último sábado (8). O polêmico parlamentar bolsonarista, disse através de assessoria que "Filippe Poubel foi provocado e agredido dentro de seu estabelecimento comercial. Os esclarecimentos foram prestados à Polícia Civil. O deputado manifestou perante a autoridade policial seu desejo de representar criminalmente contra o agressor para responsabilização dos fatos", disse a nota.

Edição impressa do O Dia dessa segunda-feira (10), mostra a reportagem que virou polêmica em Cabo Frio. Print

ENTENDA O CASO

Segundo B.O, na madrugada de sábado (8), Carlos foi segurado por trás, por um dos seguranças do parlamentar, para que o deputado acertasse um soco no olho dele. Motivo? A vítima supostamente criou um perfil fake no Instagram que denunciava que o filho de Felippe trabalhava como trader na Spartakus, de seu sócio na casa noturna, o ex-capitão Diogo Souza, responsável por empresa suspeita de operar uma pirâmide que deu calote em milhares de clientes na região, causando prejuízos de quase R$ 100 milhões.

Poubel teria agredido o engenheiro Carlos Eduardo Salvio (39), dentro do Buda Beach, boate do Boulevard Canal, que espaço que é sócio. O deputado vem sendo cobrado por ter feito homenagens e discursos na Alerj "afiançando a honradez" do sócio e amigo. O engenheiro disse ainda que aapós o soco no rosto, "veio outro segurança e me segurou também, começaram a me dar mais porrada", denunciou. Sobre a acusação que motivou a agressão, Eduardo negou "nem mexo direito no Instagram", contou. Carlos Eduardo, que registrou ocorrência na 126ª DP.

Polícia investiga suposto estupro em boate de Cabo Frio onde deputado é sócio. "Buda Pistola" Print

SEGUNDA VEZ



Vale lembrar que não é a primeira vez que uma pessoa acusa o deputado de agressão com ajuda de segurança. Em maio do ano passado, o amigo de uma vítima de estupro que teria acontecido dentro da mesma boate foi em defesa da amiga e também passou por experiência semelhante."Eu lembro dele dando ordem: segura esse viadinho de merda, quer tumultuar minha casa", relatou. Esse caso pesado que ganhou repercussão nacional corre em segredo de justiça. As vítimas vivem com medo e traumatizadas. Por essas e outras que o deputado tem fama de "pitboy" na Região dos Lagos.



Protesto que aconteceu há duas semanas na porta da mesma boate que é sempre cenário de polêmicas. Existe até investigação de um caso de estupro que aconteceu na casa noturna Renata Cristiane

VERSÃO OFICIAL E OFICIOSA

Apesar de Filippe alegar que “foi provocado e agredido dentro de seu estabelecimento comercial, com todos os esclarecimentos prestados à Polícia Civil”, segundo a nota. No entanto, um suposto assessor ou segurança dele, deu outra versão nas redes sociais que contradiz a oficial. Conforme relatou o homem não identificado, “Eduardo sabia que a amada dele estava na boate e no camarote do deputado. Ele foi lá fazer não sei o que... O deputado desceu e foi questioná-lo sobre o porquê dele estar tentando denegrir o filho dele. E daí houve a desentendimento” (sic)... Foi a defesa de um pai para o filho”, disse ele. Por outro lado, Carlos Eduardo, questionado novamente, se defendeu desafiando o deputado a apresentar as imagens do sistema de câmeras de segurança: "É só ele mostrar as imagens. Manda ele mostrar? Será que já apagou?", respondeu. Fica portanto, o registro de todos os posicionamentos. Tanto o oficial como o oficioso.