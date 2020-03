Categorias do Estado do Rio já tem data para reunião com a Casa Civil

A espera teve um fim: a reunião do Fórum de Servidores do Estado do Rio com o secretário da Casa Civil, André Moura, será no próximo dia 18, às 10h30, na Assembleia Legislativa (Alerj). O encontro foi intermediado pelo líder do governo Witzel na Alerj, deputado Márcio Pacheco (PSC), que confirmou a data à coluna.As categorias do estado (englobando todos os Poderes) pretendem iniciar as negociações com Moura por recomposição salarial ao funcionalismo. A ideia é que o governador Wilson Witzel envie à casa legislativa um projeto para a concessão de um reajuste (pelas perdas inflacionárias) linear aos servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário.