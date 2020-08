Rio - Sonhar com crianças é uma mensagem do inconsciente alertando para as responsabilidades. Também costuma ser um bom presságio, uma vez que simbolizam esperança e inocência. Além disso, é a forma mais pura da essência do ser humano. Para entender o que esse sonho significa é importante analisar o contexto.

Alguma situação está te sobrecarregando e fazendo com que você sinta muita responsabilidade. Não tome para si o que não diz respeito a sua vida. Não dá para resolver os problemas de todo mundo.Momentos felizes em todas as esferas da sua vida estão por vir. Esse sonho é um excelente presságio, a sorte está do seu lado!Sua vida está entrando nos trilhos. Você vai viver momentos felizes e de muita realização.Os seus amigos verdadeiros estão dispostos a te ajudar com o que você precisar. Seja gentil com eles e nunca se esqueça dessa rede de apoio.Você está em um momento que precisa proteger a sua essência. Lembre-se que a essência é o que define quem você é.O futuro reserva muita diversão! Com muitas coisas boas e alegres.Fique atento! Por incrível que pareça, boas notícias estão por vir!A responsabilidade do dia-a-dia está te sobrecarregando. Tente analisar o que realmente é importante na sua vida neste momento. Não tente abraçar o mundo com as mãos.Você está negligenciando alguma responsabilidade. Fique atento com o que precisa uma maior atenção na sua vida.Pode indicar a perda de algo que você gosta muito. Se a criança conseguir se salvar do afogamento no sonho, é sinal que você vai recuperar o que tanto deseja.Você precisa rever as suas responsabilidades. Se no sonho a criança sobreviver, significa que você pode salvar algo que está prestes a perder. Caso contrário, simboliza o fim de uma responsabilidade.