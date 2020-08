Olho grego: entenda o significado e saiba como usar o amuleto

Rio - O olho grego é um amuleto que absorve o mau-olhado. Conhecido como Nazar e olho turco, é considerado o olhar de Deus protegendo as pessoas. Comum na cor azul, também pode ser encontrado em vermelho, amarelo, verde e branco.



Segundo a crença popular, os sentimentos negativos são bloqueados pela energia do talismã impedindo com que ela chegue a pessoa. Inclusive, quando o amuleto quebra, é sinal que aspirou muitos fluídos e é necessário trocar por outro para seguir protegido.Muito popular na Turquia, é utilizado em rituais na religião islâmica, também, é adotado por católicos. No Egito e na Índia, o olho de Hórus e o terceiro olho de Buda representam a mesma função.