O alemão Ozil falou pela primeira vez como jogador do Fenerbahçe Reprodução/Instagram

Por MH

Publicado 27/01/2021 16:25

Apresentado oficialmente nesta quarta-feira como grande reforço do Fenerbahçe, da Turquia, o alemão Özil teve que esperar quase 40 minutos para conceder sua primeira entrevista como jogador do clube. É que o presidente do Fener, Ali Koc, monopolizou a coletiva por 24 minutos. Depois, houve uma exibição de vídeos sobre a cidade de Zonguldak, de onde vem a família do apoiador, que é alemão de origem turca.

Özil, que estava no Arsenal, da Inglaterra, assinou contrato por três temporadas e meia. A sua estreia deve ser justamente no clássico contra o Galatasaray, no dia 6 de fevereiro.

"Será uma conexão muito boa entre mim e o Fenerbahçe. Sempre fui um torcedor. Era um sonho para o Fenerbahçe e era um sonho para mim. Eu acredito que vamos ganhar o Campeonato Turco. Espero estar na Champions e fazer coisas importantes na Liga dos Campeões", destacou o jogador.