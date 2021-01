Aos 45 anos, Magno Alves está motivado para iniciar a 28ª temporada da carreira Diogo Fonteles/Caucaia

Publicado 27/01/2021 21:06

Fortaleza - Reforço do Caucaia para a disputa da Copa Fares Lopes, Magno Alves não esconde a ansiedade pela estreia pelo novo clube. Aos 45 anos, o vetererano atacante, ídolo de Ceará e Fluminense, está motivado para a disputa da 28ª temporada da carreira.

"Hoje eu estou tendo a oportunidade de retornar e são coisas bem pensadas para eu estar aí queimando um pouquinho de lenha, e tenho certeza de que eu ainda posso", disse Magno Alves, em entrevista ao 'GE'.



Em 2020, Magno Alves atuou pelo Atlético-BA, com quatro gols em 11 jogos, e pelo Barcelona de Ilhéus, mas não balançou as redes nos dois jogos disputados. O Caucaia será o 22º clube da carreira do atacante, que não dá sinais de aposentaria.

"Acrescentei experiência ao longo dos anos. Maturidade. Saber se posicionar ainda melhor do que antes. Não precisar estar correndo como antes. Procurar o meu posicionamento mais próximo ao gol... - explica.