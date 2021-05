Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 15/05/2021 - Maracanã - Yago Felipe (flu) Campeonato Carioca. Final. 1º Jogo. Fluminense x Flamengo. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. Mailson Santana/Fluminense FC

Rio - O primeiro Fla-Flu válido pela final do Campeonato Carioca terminou em grande confusão no túnel que dá acesso aos vestiários do Maracanã. Apesar do tumulto flagrado pelas equipes de transmissão, o árbitro Alexandre Vargas Tavares nada registrou na súmula do clássico. A Situação envolveu principalmente o atacante Fred, do Fluminense, e diretores do Flamengo que discutiram após o apito final. Fred e Cacau Cotta, diretor de relações externas do Flamengo, já se manifestaram sobre o caso nas redes sociais.

FERJ REGISTROU 'DISCUSSÃO ACALORADA'

Já que Alexandre Vargas - muito criticado pelas duas equipes durante e após o jogo - não relatou em súmula, a Federação, em documento oficial do clássico, registrou o desentendimento:

"Ao final da partida discussão acalorada entre dirigentes e membros de comissões técnicas de ambas as equipes. Incidente controlado pela Polícia Militar e agente de segurança do estádio, não ocorrendo agressões físicas entre as partes", relatou Marcelo Viana, delegado da partida.

Após o empate do último fim de semana, Flamengo e Fluminense decidem neste sábado, no Maracanã, quem vai levantar o troféu de campeão carioca de 2021. Em caso de novo empate, a decisão do título será nos pênaltis.