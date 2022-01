Ricardo Sá Pinto não foi bem no futebol brasileiro - AFP

Ricardo Sá Pinto não foi bem no futebol brasileiroAFP

Publicado 05/01/2022 16:30

Com rápida passagem pelo Vasco na temporada de 2020 - sem deixar saudades no torcedor -, o técnico português Ricardo Sá Pinto voltará a trabalhar em seu país. Ele assumirá o comando do Moreirense, antepenúltimo colocado no campeonato e que luta contra o rebaixamento.

Sem conseguir fazer bom trabalho, Sá Pinto ficou pouco mais de dois meses no Vasco, chegando em outubro e saindo em dezembro, com apenas três vitórias em 15 jogos e na zona de rebaixamento. Mesmo assim, o treinador rapidamente conseguiu outro clube, assumindo o Gaziantep, da Turquia, em janeiro de 2021.



Um ano depois, Sá Pinto retorna ao futebol português e substituirá Lito Vidigal até o fim da temporada e deve estrear neste sábado, contra o Vizela. O último clube português do treinador foi o Braga, na temporada 2019/20.