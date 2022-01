Astro do UFC afirma que 'acabaria' com Neymar - Lucas Figueiredo/CBF

Astro do UFC afirma que 'acabaria' com NeymarLucas Figueiredo/CBF

Publicado 05/01/2022 17:10 | Atualizado 05/01/2022 17:11

Rio - O lutador Conor McGregor revelou em dezembro, do ano passado, que estaria interessado em lutar contra Charles Oliveira, campeão do peso-leve, pela categoria 70 kg, do UFC, nas redes sociais, nesta quarta-feira. No entanto, a rixa não sobrou apenas para os dois competidores, pois a publicação do irlandês apresentava uma foto do brasileiro ao lado do atacante Neymar, do PSG e Seleção Brasileira.

Na legenda da publicação, Conor disse que "acabaria com esses dois". O embate entre os dois lutadores profissionais iniciou após a vitória de Charles "Do Bronx", sobre o Dustin Poirier, o que garantiu a permanência na categoria. Em dezembro, o irlandês perguntou quando que seria o confronto contra o campeão do peso-leve do UFC. Para efetivar o combate, o brasileiro sugeriu que fosse marcado o quanto antes.

"O que você acha deste final de semana? Estou pronto, ainda estou na cidade e há um evento que está por vir. Vamos lá, baby", disse Charles 'Do Bronx'.

Na legenda da publicação de Charles "Do Bronx", que gerou a discussão envolvendo Neymar, o lutador brasileiro agradeceu o apoio e carinho do jogador. "Obrigado, meu amigo, por todo o carinho e torcida. Deus sempre te abençoe e ilumine! Vamos com tudo, sempre rumo ao topo", destacou.