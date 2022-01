Martín Benítez é o novo reforço do Grêmio - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Martín Benítez é o novo reforço do GrêmioFoto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 05/01/2022 19:15 | Atualizado 05/01/2022 19:15

Rio - O meio-campista Martín Benítez, de 27 anos, foi anunciado, nesta quarta-feira, como o novo reforço do Grêmio para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador argentino assinou vínculo por empréstimo de um ano com opção de compra de direitos.

Por outro lado, a negociação já estava acertada há algum tempo e restava apenas a assinatura do contrato e detalhes burocráticos para definir a contratação. O meia é o sexto reforço da equipe gaúcha após a recontratação de Diego Souza e chegadas de Janderson, Nicolas, Orejuela e Bruno Alves.

Nota oficial do Grêmio:

"O Grêmio anuncia mais um novo reforço para a temporada 2022. O argentino Martín Benítez chega ao Tricolor com contrato de empréstimo até o final de 2022, com opção de compra, para defender o Clube nas próximas competições.

Nascido na cidade de Posadas, na Argentina, o meio-campista de 27 anos foi revelado pelo Independiente-ARG. No Brasil, teve passagens pelo Vasco da Gama e pelo São Paulo, este último, na temporada passada. No clube paulista, disputou 42 partidas, deu seis assistências e assinalou quatro gols. Seja bem-vindo, Benítez!", disse a nota oficial do clube gaúcho.