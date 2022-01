Benzema, atacante do Real Madrid - AFP

Publicado 17/01/2022 15:10

Rio - Em grande fase no Real Madrid, o atacante Karim Benzema não estaria nada satisfeito com as especulações sobre a possível chegada de Erling Haaland ao time merengue. De acordo com o jornal 'El Nacional', o francês vai pedir para deixar o clube caso o centroavante norueguês seja contratado.

Principal revelação do futebol mundial nos últimos anos, Haaland deve deixar o Borussia Dortmund ao fim da temporada. Em alta no clube alemão, o jogador estaria sendo cobiçado, além do Real Madrid, por outros gigantes como Barcelona, Paris Saint-Germain e Manchester City e United.

Além de Haaland, o Real Madrid também quer a contratação do atacante Kyllian Mbappé, do PSG. Essa possível chegada, no entanto, não incomoda Benzema, porque o compatriota não atua na mesma posição. Nesta temporada, o centroavante merengue já marcou 24 gols em 27 partidas.