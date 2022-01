Robert Lewandowski recebeu o prêmio de melhor do mundo pelo segundo ano consecutivo - Divulgação/FIFA

Publicado 17/01/2022 17:27

Zurique (SUI) - Robert Lewndowski é melhor jogador do mundo novamente. Nesta segunda-feira, o polonês conquistou novamente o prêmio 'The Best', da Fifa, após ter levado o prêmio no ano passado. O atacante do Bayern de Munique desbancou o argentino Lionel Messi e o egípcio Mohamed Salah.

Na última temporada, assim como a de 2019/2020, Lewandowski terminou com mais gols do que jogos. No total, foram 48 gols pelo Bayern de Munique em apenas 40 partidas. E nesta época, o centroavante polonês segue voando, com marca de 34 gols em 27 partidas até aqui.



Quando venceu o The Best há um ano, Lewandowski também empilhou outros prêmios individuais, como de melhor jogador pelo jornal TuttoSport, The Guardian, FourTwoTwo, Globe Soccer Awards, World Soccer, além de melhor jogador da Uefa e chuteira de ouro.

Lionel Messi, do PSG, ficou na segunda colocação, enquanto Salah, do Liverpool, fechou o pódio. Revelado pelo Legia Varsóvia, Lewandowski passou por Znicz Pruszków, Lech Poznan e Borussia Dortmund antes de acertar com Bayern de Munique, onde já conquistou 18 títulos.