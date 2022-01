Lucca comemora o primeiro gol do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Rio - O atacante Lucca foi anunciado como o novo reforço da Ponte Preta nesta segunda-feira. O jogador estava no Fluminense e rescindiu o contrato que encerrava em abril deste ano, na última sexta-feira. Com a camisa do clube paulista, o veterano assinou vínculo por duas temporadas. A informação é do portal "GE".

"Estou um pouco mais experiente. Se passaram alguns anos e que essa experiência possa ir para um lado bom dentro de campo, que eu possa ajudar os mais novos com conselhos e no trabalho do dia a dia. Aliás, isso também me motivou muito a vir, ver que tem uma molecada muito boa aqui, quero ajudá-los no que for possível", destaca o atacante Lucca ao site oficial da Ponte Preta.

O acerto entre o atacante e Ponte Preta estavam bem encaminhado desde a semana passada, quando ainda tinha contrato com o Fluminense. Na última sexta-feira, Lucca assinou a rescisão com o Tricolor e ficou livre para fechar com o clube paulista.

Esta será a sua segunda passagem pela Ponte Preta. Em 2017, o atacante Lucca disputou 61 partidas e marcou 24 gols, sob o comando do técnico Gilson Kleina, com média de um gol a cada 2,5 jogos.