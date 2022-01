Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro de seleções da história - AFP

Publicado 18/01/2022 12:23

Além de receber o prêmio especial de maior artilheiro de seleções da história, da premiação The Best da Fifa, Cristiano Ronaldo teve outro motivo para sorrir. O atacante do Manchester United recebeu uma mensagem e se disse emocionado com o vídeo de Pelé parabenizando-o pela conquista.



"Quando Pelé fala, o mundo ouve. É impossível não se emocionar quando uma pessoa tão incrível mostra todo o seu respeito e admiração por mim. Um eterno herói, um mito para todas as gerações e uma verdadeira lenda do esporte. Ele sabiamente disse que estamos todos no mesmo time: o time de futebol! Obrigado, Pelé! Espero poder vê-lo muito em breve, para que possamos sorrir juntos e conversar sobre esse jogo que amamos", escreveu Cristiano Ronaldo.



Pelé nunca escondeu a admiração que tem pelo craque português, já elogiado muitas vezes. E, assim como tem feito com outros grandes nomes atuais, o Rei de Futebol usou suas redes sociais para enviar mensagem para Cristiano Ronaldo, desta vez em vídeo.



"Cristiano Ronaldo, é uma satisfação muito grande estar aqui, no Brasil, para o parabenizar por tudo o que você tem feito no esporte e tudo o que tem feito no futebol, principalmente. Nós somos da mesma equipe, claro: futebol. Todos estes anos em que nos temos cruzado pelo mundo, não tive a oportunidade de te abraçar pessoalmente, porque nunca paramos. Mas aqui vai, de todo o coração, os meus parabéns para você e espero que um dia destes nos possamos ver e eu te possa dar um abraço pessoalmente. Cristiano Ronaldo, boa sorte e até à próxima", disse Pelé.



Cristiano Ronaldo tem 115 gols por Portugal, tornando-se em 2021 o jogador que mais balançou redes por seleções.