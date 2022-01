Com contrato com o PSG até o meio de 2022, Mbappé é sonho de consumo do Real Madrid - AFP

Publicado 18/01/2022 15:47

Se antes havia pessimismo com a vontade de Mbappé de sair, agora o PSG acredita que está mais perto de conseguir convencê-lo a permanecer. De acordo com a ESPN, dirigentes da equipe parisiense estão mais confiantes e conversam com familiares do atacante para renovar o contrato, mesmo que seja por curto período.

Mbappé tem contrato com o PSG somente até o meio do ano e tentou se transferir para o Real Madrid no início desta temporada, mas não foi liberado. Agora, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça.



Entretanto, o PSG cada vez mais acredita que conseguirá virar o jogo. Inclusive, segundo a TV, o atacante está mais receptivo para continuar. Um dos motivos seria o seu novo papel dentro da equipe, de liderança mesmo com Neymar e Messi no elenco.



A possibilidade de Zinedine Zidane assumir o PSG no lugar de Mauricio Pochettino na próxima temporada também joga a favor. Mbappé é fã do ex-jogador. Entrentanto, a decisão final do atacante ainda deve demorar a sair.