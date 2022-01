Alexandre Pato - Reprodução

Publicado 18/01/2022 13:16

Orlando (EUA) - O atacante Alexandre Pato, que recentemente renovou o contrato com o Orlando City, dos Estados Unidos, fez uma longa postagem onde listou 17 motivos para idolatrar o tenista Novak Djocovic, que foi deportado da Austrália por não apresentar um comprovante de vacinação contra a Covid-19.

O jogador usou termos preconceituosos contra a vacina entre os argumentos que listavam ainda doações de Djocovic e resultados desportivos. Entre as frases, Pato chama a Covid-19 de 'vírus chinês', fala em 'peste chinesa' e diz que o tenista recusou tomar a 'picada experimental'. Logo depois de postar, Pato apagou a publicação dos stories.



Lembrando que nenhuma vacinação contra a Covid-19 no Brasil e no mundo é considerado 'experimental' pelos órgãos de saúde responsáveis. Em documento divulgado em setembro de 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) explica que todos os imunizantes passaram pelas verificações exigidas.

Nas redes sociais, as falas de Alexandre Pato repercutiram mal. O jogador foi amplamente criticado, parando nos assuntos mais comentados do Twitter.

