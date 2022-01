Guardiola rasga elogios a Neymar e afirma: 'É o que mais se aproxima de Messi' | Esporte | O Dia

Neymar e Messi - PSG - Foto: Kenzo Tribouillard/AFP

Neymar e Messi - PSGFoto: Kenzo Tribouillard/AFP

Publicado 18/01/2022 14:30

Rio - Aniversariante nesta terça-feira (18), o técnico Pep Guardiola chegou a revelar em abril de 2021, antes do duelo entre Manchester City e PSG, que já apresentou um vídeo do atacante Neymar para os atletas do Barcelona reconhecerem o jogador, antes da partida contra o Santos pelo Mundial de Clubes de 2011.

"Antes daquela partida, lembro de mostrar 15 vídeos de Neymar e disse aos jogadores: ‘É o rei do Santos’. E todos ficaram assim, boquiabertos e disseram ‘meu Deus, que jogador’ É uma alegria ver Neymar jogar. Como espectador, me divirto muito toda vez que o vejo. É legal ver a plasticidade do estilo dele e sua personalidade", disse o treinador Pep Guardiola.



"Eu sou um grande admirador dele. Acho que ele faz o nosso futebol ser melhor. E tenho quase certeza que se Neymar tivesse ficado mais tempo no Barcelona, eles venceriam mais duas ou três Liga dos Campeões. Esses três eram imparáveis (Neymar, Lionel Messi e Luis Suárez). O melhor trio de ataque que vi na vida", concluiu.

Em 2019, o treinador espanhol destacou que o talento individual de Neymar "se aproxima de Lionel Messi". Guardiola ainda aproveitou para exaltar o trabalho do técnico Luis Enrique, quando ainda comandava o Barcelona na temporada 2014/15.

"Sobretudo de criatividade, numa idade boa. E tinham ainda a ordem, trabalho, dedicação e loucura de obsessão do Luis Enrique", destaca Guardiola.