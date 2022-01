Alexandre Pato - Reprodução

Publicado 18/01/2022 17:22

O atacante Alexandre Pato criou polêmica nesta terça-feira ao chamar a vacina contra a Covid-19 de uma 'picada experimental' e a doença de 'vírus chinês'. Após apagar a publicação original , o atleta postou uma nova afirmando que o texto não condizia com sua forma de pensar.

A mensagem veio depois da repercussão negativa do texto. O jogador sofreu hate na internet e ainda foi 'zoado' pelo jornalista André Rizek. No texto original, Pato defendia o tenista Novak Djokovic, que foi deportado da Austrália e impedido de jogar o Australian Open por não apresentar um comprovante de vacinação.



"Quero deixar claro a importância de todos os seres humanos se vacinarem!! Eu tomei as minhas doses no exato momento em que fui liberado para tal! E acho importante que todos tenham essa consciência de se proteger e proteger quem está do seu lado! Na postagem, eu quis valorizar os feitos humanitários do Djokovic e também todas suas conquistas esportivas. Quando me dei conta de colocações no texto que não condizem com minha maneira de pensar, aí sim apaguei Peço desculpas, pois não são palavras que regem minha vida e maneira de pensar! E reitero: todos temos de nos vacinar! Vacina Salva Vidas! Eu estou completamente vacinado e torço para que possamos sair dessa o quanto antes! #Vacina Já!", escreveu o jogador, em nota publicada nas redes.



Lembrando que nenhuma vacinação contra a Covid-19 no Brasil e no mundo é considerada 'experimental' pelos órgãos de saúde responsáveis. Em documento divulgado em setembro de 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) explica que todos os imunizantes passaram pelas verificações exigidas.



"Todas as vacinas em uso no Brasil tiveram condução de estudo de fase três de pesquisa clínica e já encerraram esta etapa", disse o comunicado na época.