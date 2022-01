Estádio Mané Garrincha, Brasília, já recebeu muitos jogos do Fla - Francisco Aragão/Divulgação

Publicado 27/01/2022 11:38

Rio - O clássico entre Flamengo e Fluminense, marcado para o próximo dia 6, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, não deverá contar com público. Em contato com o site "GE", o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, se mostrou decidido a vetar a entrada de torcedores.

O motivo da decisão de Ibaneis é o aumento recente de casos e internações por Covid-19 em Brasília. Outros eventos esportivos na cidade tem contato com a presença de torcida, como jogos do Campeonato Brasiliense, do NBB e da Superliga. No entanto, o cenário deve mudar com um novo decreto nos próximos dias.

Além do Fla-Flu, Brasília receberá mais um jogo importante nos próximos dias. A Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Atlético-MG, está marcada para acontecer na cidade no dia 20 de fevereiro.