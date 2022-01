Neymar não joga desde o fim de novembro e voltou a correr no campo nesta semana - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/01/2022 15:31

Sem jogar desde 28 de novembro, Neymar deu mais um passo para o retorno. Na quarta-feira, segundo comunicado do PSG, o brasileiro voltou a correr no campo e iniciou a fase de recondicionamento físico após a lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo.



O PSG segue com o planejamento de recuperação de Neymar, que corre contra o tempo para ter condições físicas de jogar a primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, no dia 15 de fevereiro, contra o Real Madrid, em Paris.



Sem condições de retornar na segunda-feira, contra o Nice, pela Copa da França, Neymar tenta estar recuperado para retornar ao PSG no dia 6 de fevereiro, contra o Lille, pelo Campeonato Francês. Por causa da lesão, o jogador não foi convocado por Tite para os dois compromissos da Seleção pelas Eliminatórias, contra Equador e Paraguai.