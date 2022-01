André defendeu o Vasco em 2013 - Divulgação

Publicado 27/01/2022 16:00

Rio - O atacante André, de 31 anos, é o novo reforço do Cuiabá nesta temporada. O jogador, ex-Vasco, atuou pelo Sport na última temporada e rescindiu o contrato com o clube nordestino em 1 de outubro de 2021. O atleta estava livre no mercado e assinou contrato por um ano com o Dourado, seu 11º clube na carreira.

André é o novo reforço do Cuiabá Foto: Divulgação/Cuiabá

"O atacante é reforço do Cuiabá para a temporada. Artilheiro por onde passou, o atleta de 31 anos é mais uma opção para o ano com calendário cheio do Dourado. Revelado pela Cabofriense, disputou a última Série A pelo Sport", destaca o Cuiabá nas redes sociais.

Anteriormente, o Cuiabá anunciou o técnico Eduardo Oliveira, ex-treinador do sub-20 do Fluminense, para a comissão permanente. A intenção da diretoria do Dourado é de preparar o profissional para assumir o clube futuramente, enquanto arranja outro comandante para esta temporada.