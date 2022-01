04/06/2019 - AGÊNCIA DE NOTICIAS - PARCEIRO - Treino da seleção do Catar, realizado no estadio Mane Garrincha, na cidade de Brasilia, na noite desta terça-feira, 04. A equipe se prepara para enfrentar a seleção do Brasil, em amistoso, na próxima quarta-feira (05). Foto: Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 27/01/2022 16:35

Rio - O clássico entre Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Carioca, previsto para o próximo dia 6, não acontecerá mais em Brasília. Segundo o "UOL", a decisão aconteceu após o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, dizer que vetaria a presença de público no local por conta do aumento de casos de Covid na cidade.

A mudança aconteceu após o investidor que financiaria a partida tomar conhecimento dos novos fatos. Ele contava com a bilheteria para lucrar com o evento. Agora, a FERJ e os clubes debatem o novo local do confronto.

Flamengo e Fluminense estão sem ter onde mandar seus jogos por conta da reforma no gramado do Maracanã. A dupla irá atuar nas primeiras rodadas no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.