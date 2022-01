Douglas Luiz em ação pela seleção brasileira - AFP

Publicado 27/01/2022 17:15

Rio - O Arsenal monitora a situação de Douglas Luiz, meia do Aston Villa e da Seleção Brasileira, mas ainda não abriu conversas com o clube de Birmingham em busca da contratação, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Os Gunners estão em busca de um reforço para o setor de meio de campo.



O atleta revelado no Vasco da Gama está em uma lista ao lado de Arthur, da Juventus, e mais um jogador que ainda não teve seu nome exposto. Atualmente, Mikel Arteta conta com Thomas Partey, Smith Rowe, Odegaard, Xhaka e Lokonga como os principais nomes do setor.



No entanto, as negociações com a Juventus pela chegada de Arthur estão longe de um desfecho feliz. O clube inglês buscava o empréstimo até o fim da temporada, mas a Velha Senhora busca ceder o brasileiro por 18 meses e quer que o Arsenal banque o salário integral do atleta.



Nos últimos dias da janela de transferências, os bastidores dos Gunners parecem pouco movimentados. Por outro lado, o Newcastle está próximo de conretizar a chegada de Bruno Guimarães, do Lyon e que já esteve na mira da equipe londrina.