Benzema, atacante do Real Madrid - AFP

Publicado 27/01/2022 18:55

A justiça francesa bloqueou 230 mil euros (cerca de R$ 1,4 milhão) de uma conta bancária de Benzema, jogador do Real Madrid. O francês foi condenado a pagar essa quantia por ter sido considerado cúmplice de chantagem a Mathieu Valbuena, ex-companheiro de seleção do atacante, com um vídeo íntimo.

Benzema e os outros quatro acusados neste processo foram condenados a pagar, de forma solidária, uma quantia de 150 mil euros à Valbuena por danos morais. O atacante ainda deveria pagar mais 80 mil euros em custos legais do ex-companheiro. Sendo assim, uma quantia de 230 mil euros.



Essa quantia de 230 mil euros não foi paga por Karim Benzema. Assim, no dia 21 de janeiro, Valbuena solicitou à Justiça francesa o embargo deste valor de uma conta na França em nome do atacante, o que bloqueou parcialmente a conta bancária.



"Pedimos um pagamento amigável que nunca aconteceu. Então, passamos para a próxima fase", revelou o advogado de Valbuena, Paul-Albert Iweins, à agência de notícias AFP.



Benzema foi condenado no dia 24 de novembro de 2021 pela Justiça francesa por considerar que o atacante do Real Madrid ‘estava pessoalmente envolvido’ no caso de chantagem, ocorrido em outubro de 2015.



Vale lembrar que pelo envolvimento no caso, Benzema ficou fora das convocações à seleção francesa por cinco anos, sendo chamado para retornar no ano passado.