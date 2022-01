Michael comemorando um dos gols com a camisa do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/01/2022 21:41

Rio - O atacante Michael, ex-Flamengo, foi anunciado como o novo reforço do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Após uma longa negociação, o Rubro-negro cedeu e vendeu o jogador por US$ 8,45 milhões (cerca de R$ 45,5 milhões) pelos 80% dos direitos econômicos do atleta.

O atacante irá assinar o contrato por três anos, com salário por 2,5 milhões de dólares por ano, cerca de 15 milhões de reais. Michael deixou o Flamengo com 105 partidas disputadas, 23 gols marcados, seis títulos e prêmios individuais em 2021.

Para o lugar de Michael, o Flamengo encaminhou a contratação do atacante Marinho, ex-Santos. O jogador foi adquirido por US$ 1,8 milhão, cerca de R$ 9 milhões e pode ser anunciado nesta sexta-feira como o novo reforço do Rubro-negro nesta temporada.