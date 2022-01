Piloto Daniel Santos morreu em etapa do Rally Cerapió - Reprodução Instagram/Rally Cerapió

Publicado 28/01/2022 11:25

O Rally Cerapió terminou com uma tragédia. Desaparecido desde quarta-feira, o piloto Daniel Santos foi encontrado morto pela equipe de resgate na quinta-feira. Em nota, a organização do evento confirmou que o corpo do competidor de 36 anos estava em uma área de trilha no distrito de Ubatuba, no município de Granja, Ceará, divisa com o estado do Piauí.



Daniel Santos era empresário e morava em Nova Venécia, no Espírito Santo, e competiu na categoria de motos. De acordo com a nota do Rally Cerapió, ele foi encontrado deitado, sem sinais de violência ou de acidente, nem de crime. A causa da morte ainda é desconhecida, e a moto foi encontrada em pé, com o capacete ao lado.



"Família, amigos e companheiros de esporte, recebam toda nossa solidariedade e força nesse momento. Todo o Rally Cerapió está de luto", diz postagem da competição nas redes sociais.



Daniel deveria completar a terceira prova das motos entre 6h e 10h de percurso. Entretanto, não apareceu e desde a madrugada de quarta-feira e bombeiros, policiais militares, a equipe do rali e moradores das regiões começaram a procurá-lo nos municípios de Viçosa, Buirá, Juá dos Vieiras, Padre Vieira, Cocal e Brejinho, entre Ceará e Piauí, por onde ele deveria passar.



Por causa da tragédia, a última etapa, que aconteceria nesta sexta-feira foi cancelada. Em novo comunicado a organização disse que foi informada que competidores pretendiam completar o último trecho, entre Parnaíba (PI) a Barrerinhas (MA), mas não se responsabilizou.



"O último dia de competições do Rally Cerapió 2022 foi CANCELADO e com isso as atividades ENCERRADAS. A organização tomou conhecimento que vários competidores estão indo por conta e risco para as trilhas de Parnaíba (PI) a Barrerinhas (MA), e que vão transitar por rodovias federais e estaduais. Reforçamos, mais uma vez, que o evento não é mais responsável por qualquer ocorrência, já que não haverá equipes de resgate e apoio, após o término decretado ontem".



O Rally Cerapió completou 35 anos em 2022.