Daniel Alves superou Rivellino e é o terceiro jogador com mais partidas pela Seleção - Lucas Figueiredo/CBF

Daniel Alves superou Rivellino e é o terceiro jogador com mais partidas pela SeleçãoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 28/01/2022 13:14

Com o sonho vivo de disputar mais uma Copa do Mundo, Daniel Aves tornou-se o terceiro jogador com mais partidas pela Seleção ao entrar em campo ainda no primeiro tempo do empate em 1 a 1 com o Equador, pelas Eliminatórias. O experiente lateral de 38 anos ultrapassou Rivellino (120) e chegou a 121 vezes vestindo a amarelinha.

Beneficiado pela expulsão de Emerson Royal, que era o titular, Daniel Alves começará jogando contra o Paraguai, na terça-feira no Mineirão, e terá mais uma chance de mostrar serviço para vencer a concorrência e estar na lista final da Copa do Mundo.



Se continuar sendo chamado, o experiente jogador de 38 anos poderá até mesmo alcançar Roberto Carlos, que tem 132 partidas pela Seleção. O primeiro também é lateral: Cafu, que tem 150 e dificilmente será alcançado por Daniel Alves.



"Tenho sorte de ser amigo desses dois que estão acima, mas também os admiro muito. Pela constância também, por tudo que fizeram para se posicionar nessa escala. Por todo respeito e dedicação, só por poder estar perto deles, simplesmente, é um prazer, uma honra. Só tenho boas palavras. Eu me sinto lisonjeado", disse Daniel Alves ao site 'GE', após o empate com o Equador.