Publicado 28/01/2022 13:29

Dortmund (ALE) - Erling Haaland destacou o zagueiro Virgil van Dijk como o defensor mais difícil que já encarou em sua vida. Em entrevista à "ESPN", o atacante do Borussia Dortmund, que enfrentou o holandês em duas partidas quando ainda vestia a camisa do RB Salzburg, rasgou elogios ao xerife de Anfield.

"Van Dijk é realmente bom. Ele sabe o quão alto, forte e rápido é. Sua leitura nas partidas é uma loucura. Creio que nunca ganhei um duelo contra ele. Em nível de equipe, nunca ganhei do Bayern de Munique. Creio que joguei com eles seis vezes e perdi todas."

Já no ataque, o centroavante norueguês destacou como um de seus exemplos um veterano que não tem muita mídia, mas que sempre vem marcando muitos gols.



"Na hora de buscar espaços, Jamie Vardy é um dos melhores do mundo. Me espelho em muitos aspectos no jogo dele", disse.

Neste momento, Haaland se recupera de uma lesão muscular sofrida na vitória contra o Hoffenheim, pela Bundesliga. O atacante ainda não sabe quando poderá voltar aos gramados, embora os aurinegros tenham jogo marcado para o próximo dia seis de fevereiro diante do Bayer Leverkusen.