Rio de Janeiro - 20/10/2019 - Wellington Nem do Fluminense durante partida contra a equipe do Flamengo no estadio do Maracana valido pelo Campeonato Brasileiro 2019. Foto: Luciano Belford/agencia O Dia - Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 28/01/2022 16:13

Rio - O atacante Wellington Nem, de 29 anos, acertou com o Arouca, de Portugal. Revelado pelo Fluminense, o jogador se destacou em 2012 na campanha vitoriosa do Campeonato Brasileiro. Desde então, passou por diversos clubes entre eles, o São Paulo, Fortaleza, Shakhtar Donetsk e Cruzeiro.

O atacante não atua na Europa há três anos e pode marcar o retorno com a camisa do Arouca, de Portugal, faltando três dias para o fechamento da janela de transferências internacionais.

A última passagem de Wellington Nem foi pelo Cruzeiro, em 2021. Com a camisa do clube mineiro, o atacante disputou 23 partidas e não marcou nenhum gol.