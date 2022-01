Na ocasião, Max Verstappen desbancou Lewis Hamilton e se sagrou o campeão mundial da Fórmula 1 - AFP

Na ocasião, Max Verstappen desbancou Lewis Hamilton e se sagrou o campeão mundial da Fórmula 1AFP

Publicado 28/01/2022 16:31

Rio - As polêmicas envolvendo o Grande Prêmio de Abu Dhabi da Fórmula 1, realizado no dia 12 de dezembro de 2021, continuam até os dias atuais. Na ocasião, o holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing, acabou sendo o vencedor da corrida , se consagrando o campeão da temporada da categoria, desbancando o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, da Mercedes.

Um dos mais criticados por conta de sua atuação neste GP, foi o australiano Michael Masi, diretor de provas da Fórmula 1. O chefe esportivo da comissão de monopostos da categoria, Peter Bayer, revelou que a FIA estuda a possibilidade de uma demissão de Masi.

"Michael fez um super trabalho de várias maneiras. Dissemos isso a ele. Mas também existe a possibilidade de haver um novo diretor de corridas. Também consideramos dividir as tarefas do diretor de corrida, que também atua como diretor esportivo, delegado de segurança e de pista. É muita coisa. Isso reduz a carga sobre ele", comentou Peter.

Michael Masi durante o GP de Abu Dhabi de 2021 Bryn Lennon/Getty Images

As investigações para apurar o caso começaram no último dia 13. Os resultados serão divulgados pela FIA em fevereiro, e as decisões tomadas devem ser reveladas em março.



Secretário-geral esportivo da FIA, Bayer foi nomeado como chefe esportivo da comissão de monopostos, cargo que pertencia a Michael Masi desde 2020. Ele também será o novo responsável por "revisar e otimizar a estrutura da Fórmula 1".

No entanto, Michael Masi mantém-se, até segunda ordem, como diretor de corridas, função que passou a desempenhar no ano de 2019, logo após a morte do britânico Charlie Whiting.