Brasil x Equador em Quito pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 28/01/2022 17:24

Belo Horizonte - Preparador de goleiro da Seleção Brasileira, o tetracampeão mundial Taffarel, foi o único integrante da delegação que parou para falar, ainda que rapidamente, com os jornalistas na chegada da equipe ao hotel na Savassi, região centro-sul de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (28). Na próxima terça (01), a equipe enfrentará o Paraguai, no Mineirão, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O ex-camisa 1 comentou sobre a inusitada situação de o goleiro Alisson ter sido expulso duas vezes por Wilmar Roldán no jogo contra o Equador. O árbitro colombiano deu o vermelho ao brasileiro em duas situações, mas voltou atrás em ambas após ser acionado pelo VAR.

"É o futebol moderno em que existe isso aí. Ainda bem que o VAR vem para que as injustiças não aconteçam. Acho que em nenhuma das duas situações ele (Alisson) tinha que ser expulso", comentou o goleiro campeão do mundo em 1994.

Taffarel tem identificação com a capital mineira por ter atuado pelo Atlético-MG poucos meses depois de conquistar o tetra com a Seleção nos Estados Unidos. Ele defendeu o clube alvinegro entre 1995 e 1998.



"Muito feliz de estar aqui, um povo que sempre recebe muito bem a Seleção Brasileira. Esperamos fazer um bom jogo e poder dar alegria para a torcida."



Na terça-feira, o Brasil, já classificado para a Copa do Mundo do Catar, encara o Paraguai, às 21h30, no Mineirão, pela 16ª rodada das Eliminatórias.