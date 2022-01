Apresentador Neto - Os Donos da Bola - Foto: Reprodução/Band

28/01/2022

Rio - O empate da Seleção Brasileira com o Equador em 1 a 1 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo nesta quinta-feira não agradou o ex-meia Neto. Durante o Donos da Bola desta sexta-feira, o apresentador criticou as escolhas de Tite para a equipe e acusou o técnico de estar interessado apenas em dinheiro.



"Tite, você entrou no esquema da CBF. Você não é o Tite do Corinthians, que lutava por títulos, você é um baita capitalista, gosta de grana, de bolso cheio. Você já perdeu uma Copa do Mundo e perdeu outra. Mas vai ficar rico", disparou o apresentador.



"O que você ganhou na Seleção? Ganhou Copa América, que é água de salsicha, igual dançar com irmã [...] Vocês são muito burros. Por isso, os portugueses estão vindo aqui e deitando na gente", acrescentou Neto, destacando a chegada de treinadores portugueses no futebol brasileiro.



"A minha mãe com as tetas dela joga mais que o Daniel Alves. Aí ele bota aquele Emerson, que foi expulso. O Pikachu joga mais que ele. Thiago Silva? Abel Ferreira, joga nas costas dele que você ganha o Mundial! Ele não tem mais preparo físico!", continuou o apresentador.



"O Vinicius é bom no Real e na Seleção não joga nada, não tem personalidade, não corta e não vai pra dentro porque tem que marcar. O Raphinha tem que marcar! É igual ao Sylvinho com o Willian e o Roger Guedes no Corinthians", completou Neto.