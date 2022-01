Árbitro Wilmar Roldán em checagem do VAR durante Brasil x Equador - Rodrigo Buendia-Pool/Getty Images

Árbitro Wilmar Roldán em checagem do VAR durante Brasil x EquadorRodrigo Buendia-Pool/Getty Images

Publicado 28/01/2022 19:20

Rio - Na tarde desta sexta-feira (28), a Conmebol divulgou os áudios que mostram a atuação do árbitro de vídeo em cinco importantes lances da partida. Juntando os dois tempos, foram mais de 25 minutos de paralisação, para lances com o VAR.

O primeiro lance foi aos 10 minutos da etapa inicial, quando, em um lançamento para Matheus Cunha, o goleiro Alexander Domínguez acabou acertando, com a sola da chuteira, o pescoço do atacante brasileiro. Em campo, o árbitro colombiano Wilmar Roldán deixou o lance seguir. Porém, o VAR acabou recomendando que o árbitro fosse ao monitor, o que acabou resultando na expulsão do goleiro equatoriano.

Aos 25 minutos do primeiro tempo, em uma disputa de bola com um atacante do Equador, o goleiro Alisson acabou atingindo, com o pé, a cabeça do atacante. Em campo, o árbitro expulsou o brasileiro. Porém, o VAR revisou a jogada em diversos ângulos e chegou à conclusão de que Alisson atingiu primeiro a bola e que o choque consequente foi acidental. Roldán foi ao monitor e concordou que o goleiro não devia ser expulso.

VAR: "O goleiro primeiro joga a bola e depois tem o pé aí. Não tem outro lugar para colocar o pé. O atacante vem, obviamente. É uma situação de jogo até normal, porque o goleiro não tem onde colocar o pé e vai na bola".

Árbitro: "Por entendimento do futebol o jogador não tinha outra opção onde colocar o pé".

O terceiro lance foi aos três minutos da segunda etapa, o Equador acabou fazendo o que seria o gol de empate da partida. Porém, o árbitro auxiliar havia sinalizado que, durante um cruzamento, a bola havia saído de campo. O VAR reviu o lance em vários ângulos, e confirmou a informação do assistente.

Aos sete minutos da etapa final, Roldán marcou um pênalti a favor do Equador, cometido por Raphinha. Na sala do VAR, havia uma indecisão entre os árbitros, que recomendaram que Roldán fosse até o monitor analisar o lance. Ao observar por diversas câmeras, o árbitro colombiano interpretou que Raphinha acabou pisando antes que o equatoriano, que acabou exagerando no contato.

O último lance que o VAR analisou foi aos 48 minutos do segundo tempo. Na ocasião, o goleiro Alisson acabou tirando uma bola de soco, em uma disputa com um atacante do Equador. Na interpretação do árbitro de campo, o goleiro errou o tempo de bola, e acabou acertando primeiro o atleta, depois a bola. Porém, o árbitro de vídeo analisou o lance por diversos ângulos e constatou que Alisson tocou primeiro na bola e só depois atinge Preciado, atacante do Equador. Roldán vai ao monitor e modifica sua decisão, que era de expulsar o goleiro brasileiro.

Alisson tirando uma bola de soco, e se chocando com Preciado logo em seguida Santiago Arcos-Pool/Getty Images