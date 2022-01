Whindersson Nunes e Acelino "Popó" Freitas farão a luta principal do Fight Music Show, na noite deste domingo (30) - Divulgação

Whindersson Nunes e Acelino "Popó" Freitas farão a luta principal do Fight Music Show, na noite deste domingo (30)Divulgação

Publicado 29/01/2022 13:15

Rio - O influenciador digital Whindersson Nunes, e o boxeador Acelino "Popó" Freitas, se enfrentarão numa luta de boxe na noite deste domingo (30), em um evento que será realizado em Balneário Camboriú (SC). Neste sábado, os dois lutadores participaram da pesagem oficial do evento, e confirmaram a realização da luta.

Whindersson chegou à sala de pesagem por volta das 7h50. O influenciador, que pesou 74,3kg, deixou a sala logo após a pesagem, e foi atender os fãs que estavam no aguardo do astro. O Youtuber ainda falou sobre a preparação para a luta.

"O processo é difícil se a equipe não estiver alinhada. E estamos desde o início sabendo o que tínhamos que fazer, seguindo as regras direitinho. Os últimos três dias foram mais difíceis, mas o processo é tranquilo", declarou Whindersson.

Pouco tempo depois da saída do influenciador, Acelino "Popó" Freitas chegou à sala da pesagem. O tetracampeão mundial de boxe, estava acompanhado de Ulisses Pereira, seu treinador pessoal, e pesou 74,8kg, respeitando o limite de 75kg imposto para a luta.

Whindersson Nunes e Acelino "Popó" Freitas protagonizarão a luta principal do Fight Music Show. O evento também contará com lutas do ex-atleta do UFC, Rogério Minotouro, e do medalhista olímpico Esquiva Falcão. A apresentação do evento será do humorista Tirulipa, e o show principal da noite será do cantor Wesley Safadão.