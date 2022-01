Paulo Sousa, ex-treinador da Seleção Polonesa - Foto: JANEK SKARZYNSKI/AFP

Rio - Nos últimos anos, não é muito comum de se ver um treinador brasileiro assumindo o comando de alguma seleção internacional. Ainda é possível observar alguns casos roros, como o de Luiz Felipe Scolari, que treinou a seleção de Portugal, e Joel Santana, que comandou a seleção da África do Sul. No entanto, mais um profissional brasileiro pode aumentar esta lista, e assumir o cargo de treinador de uma seleção europeia.

Segundo o portal "La Nacion", da Costa Rica, o técnico brasileiro Alexandre Guimarães está sendo cotado para ser o substituto de Paulo Sousa na Seleção Polonesa. Paulo deixou seu cargo nos últimos dias de 2021, para virar o novo treinador do Flamengo.

Apesar de ter nascido no Brasil, Alexandre Guimarães nunca foi técnico de uma equipe do futebol brasileiro. O currículo do treinador, conta com passagens por clubes da América do Sul e do Norte, como o América de Cali, e o Atlético Nacional. Alexandre também possui passagens por clubes da China e dos Emirados Árabes Unidos.

No entanto, o principal trabalho do treinador foi comandando a seleção da Costa Rica. Mesmo com um elenco bem inferior, o brasileiro conseguiu classificar sua seleção para as Copas do Mundo de 2002, na Coréia do Sul e Japão e 2006, na Alemanha.

Embora esteja sendo especulado na seleção polonesa, Alexandre não é prioridade. Ainda segundo o "La Nacion", a preferência dos dirigentes de futebol do país, é por um treinador local.