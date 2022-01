Tom Brady - Maddie Meyer/Getty Images/AFP

Publicado 29/01/2022 17:42

Rio - O astro do futebol americano, Tom Brady, decidiu se aposentar após 22 temporadas, de acordo com o repórter Adam Schefter, da ESPN. Pouco tempo após a notícia do jornalista, os perfis oficiais da NFL nas redes sociais confirmaram a informação.

Após 22 temporadas, o maior jogador de todos os tempos escreveu o seu capítulo final.



Tom Brady está se aposentando do futebol americano!#NFLBrasil pic.twitter.com/Olii3omMbs — NFL Brasil (@NFLBrasil) January 29, 2022

O atleta se despede do esporte, sendo consagrado o maior atleta da história do futebol americano. Ele encerra sua carreira com diversos recordes, incluindo o de maior campeão do Super Bowl, com 7 títulos.



Após perder o duelo contra o Los Angeles Rams na rodada divisional dos playoffs, no último domingo (23), Tom Brady já havia afirmado que iria conversar com a esposa, a brasileira Gisele Bündchen, e os filhos para avaliar qual seria o seu futuro.



Segundo o próprio jogador, a família tinha expectativas sobre ele enquanto marido e pai, e isso teria uma peso na decisão de continuar ou não jogando profissionalmente.