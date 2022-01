Diego Gonçalves se concentra para ficar iluminado e balançar as redes - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/01/2022 00:00

Após uma estreia sem muito brilho no empate em 1 a 1 com o Boavista, o Botafogo recebe hoje o Bangu, no Estádio Nilton Santos, às 16h, pela 2ª rodada da Taça Guanabara. Remanescente do título brasileiro da Série B, Diego Gonçalves é o responsável por comandar o ataque.

Diego chegou ao clube de General Severiano no meio do ano passado e rapidamente caiu nas graças da torcida. O atacante ajudou no retorno do Botafogo à elite do futebol brasileiro com oito gols e três assistências. Contra o Boavista, saiu dele o passe para o gol do lateral Carlinhos. Diego foi um dos poucos que não foram criticados na estreia.

O centroavante quer garantir o seu lugar no time, mesmo que reforços de peso possam chegar no decorrer do ano, assim que entrar o aporte financeiro de John Textor. O jogador alia força, velocidade e finalização para intimidar os adversários.

Os companheiros de ataque estão indefinidos. Luiz Fernando pode começar jogando e Matheus Nascimento, que teve atuação apagada contra o Boavista, deve dar lugar a Gabriel Conceição, elogiado por técnico Enderson Moreira.