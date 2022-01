Nino deve formar mais uma vez trio de zaga com Felipe Melo e David - MAILSON SANTANA / FLUMINENSE

Publicado 30/01/2022 00:00

O sentimento de frustração tomou conta dos torcedores do Fluminense após a derrota por 1 a 0 para o Bangu, na estreia do Cariocão. Mas é preciso sacudir a poeira e seguir em frente. Hoje, às 18h, no Raulino de Oliveira, o Tricolor da Laranjeiras terá que virar a chave e voltar as atenções para o Madureira, que vem embalado pela vitória de 1 a 0 em cima do Resende.

Para o confronto contra o Tricolor Suburbano, tudo indica que Abel Braga continuará utilizando três zagueiros, no esquema 3-5-2. Entretanto, o treinador também deixou engatilhado um plano B. Caso o time não se encaixe, ele pode promover novamente a entrada de Luiz Henrique, organizando a equipe no 4-2-3-1, como fez no segundo tempo do duelo contra o Bangu.

Falando mais uma vez dessa partida, um dos assuntos mais debatidos na internet após o tropeço na primeira rodada da Taça Guanabara, foi a manutenção de Fred como titular. A idolatria do camisa 9 é inquestionável no Time de Guerreiros. Contudo, fica claro que o artilheiro já não ostenta o mesmo vigor físico de outros tempos. Com tantas opções para o setor ofensivo, como o recém contratado Cano, será que não é hora de mudar o papel do artilheiro? Aproveitá-lo com uma minutagem menor, entrando no segundo tempo é uma opção. A hora de testar novas formações é agora, pois a estreia na Pré-Libertadores, diante do Millonarios-COL, é daqui a menos de um mês.

Por tudo isso, não há tempo a perder. O que resta para Abelão é trocar o pneu com o carro em movimento, e torcer para que a Máquina Tricolor não capote na estrada. Afinal, a temporada tá só começando, e a primeira vitória no ano pode ser o combustível ideal pra dar a confiança que esse grupo precisa.

Para o duelo contra o Madureira, Abel Braga deve mandar a campo a mesma equipe utilizada na estreia contra o Bangu: Marcos Felipe; Nino, Felipe Melo e David Braz; Samuel Xavier (Pineida), André, Yago Felipe, Nathan e Cris Silva; Willian (Luiz Henrique) e Fred.

O Fluminense chegou a um acordo com a equipe mandante do jogo, e todos os sócios do Time de Guerreiros podem adquirir os ingressos com 50% de desconto. Contudo, as vendas para os associados só acontecerão hoje, nas Laranjeiras, a partir das 14h.