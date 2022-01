Ferj - Reprodução

FerjReprodução

Publicado 30/01/2022 11:47

Rio - A qualidade apresentada nas transmissões dos jogos do Campeonato Carioca tem gerado revolta nos torcedores. Após problemas ao longo de diversas partidas nas duas primeiras rodadas, inclusive com a queda total de sinal no duelo entre Flamengo e Volta Redonda, no último sábado, a Ferj pediu desculpas e garantiu que irá cobrar melhorias da empresa responsável.

"A FERJ se desculpa com o torcedor pela queda de sinal no jogo Volta Redonda x Flamengo e está cobrando explicações à Sportsview, empresa contratada para transmissão do Campeonato Carioca, assim como urgente melhoria na qualidade. Em breve, maiores informações", disse a entidade.

Para assinar o pay-per-view do Carioca, ou Cariocão Play, os torcedores precisam desembolsar R$ 129,90.